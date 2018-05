Empresas rumam à bolsa antes do fim do "bull market"

mais votado

Cantas bem ó Patrícia, mas não me encantas

Há 1 hora

Tal como uma sereia , cantas bem sobre os IPOS,

mas como diria o poeta Tolentino, não me encantas.



É verdade que se tiveres muita sorte, tal como na lotaria,

podes transformar-te em 3 tempos numa nova rainha do Sabá e nas suas 4 toneladas de ouro.

Muitos encaram a Bolsa como uma lotaria

em que o que mais interessa, não é a expectativa média de ganhos

que até pode ser negativa desde que haja uma ínfima probabilidade de grande lucro.

É objetivamente comportamento irracional

mas algo tão inerente à natureza humana

que até quem em princípio mais se deveria preocupar com a racionalidade -os Governos-

prefere beneficiar com a irracionalidade tolerando casinos e lotarias !



Parabéns pelo teu artigo, como de costume sedutor.

Mas lembra-te de um célebre artigo no Journal of Finance

em que se referia uma expectativa de rendibilidade média negativa

para um investimento a longo prazo nos IPOs, devido a sobrevalorização inicial.

Lembra-te do caso recente aqui dos CTT, ou do BCP ou das Sonaes.