Energéticas ligam Lisboa à ficha em dia vermelho na Europa

A bolsa portuguesa conseguiu terminar a última sessão da semana com uma leve subida graças a um "sprint" nos instantes finais de negociação. Lisboa destoou, assim, das congéneres europeias, que seguem pintadas de vermelho. O PSI encerrou a valorizar 0,07%, para os 5.984,98 pontos, com seis cotadas no verde, duas inalteradas e oito em queda.O saldo positivo do principal índice nacional foi alcançado graças às energéticas - o setor com maior peso na bolsa portuguesa. Na família EDP, a casa-mãe liderou os ganhos do dia ao avançar 1,35%, para os 4,341 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 1,04%, até aos 16,5 euros, recuperando dos mínimos desde março de 2021 registados na véspera.Ainda na energia, a Galp ganhou 1,11%, para os 12,315 euros, enquanto a Greenvolt avançou 0,58%, fechando nos 6,065 euros, e a REN valorizou 0,2%, para os 2,455 euros.Fora das energéticas, apenas a Nos conseguiu fechar no verde. A operadora liderada por Miguel Almeida ganhou 0,3%, encerrando a valer 3,314 euros.A limitar o desempenho do PSI estiveram, sobretudo, as ações da Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce perdeu 1,35%, para 23,36 euros, isto depois de ter tocado máximos históricos em julho.Ainda do lado das quedas, a Corticeira Amorim caiu 1,31%, para 9,77 euros, e a Navigator cedeu 0,94%, para os 3,176 euros.Nota ainda para a queda de 0,4% nas ações do BCP, outro dos pesos pesados da bolsa nacional, que fecharam a cotar nos 0,2474 euros.A Ibersol e a Semapa encerraram inalteradas, nos 6,72 euros e nos 13,16 euros, respetivamente.