Energéticas puxam bolsa para o vermelho. Galp lidera perdas

A bolsa de Lisboa arrancou o primeiro dia da semana no vermelho, com o índice de referência, o PSI, a perder 0,22% para 5.645,42 pontos.



Das 15 principais empresas, apenas cinco iniciaram a sessão com ganhos. Oito desvalorizavam e duas mantinham-se inalterada.

A liderar as perdas nos primeiros minutos de negociação estava a Galp, que perdia 2,06%. A petrolífera não é caso único, com todas as energéticas estavam a desvalorizar: a REN perdia 0,57%, a EDP Renováveis recuava 0,52%, a Greenvolt cedia 0,38% e a EDP descia 0,16%





Também a perder estava esta manhã o BCP, a ceder 0,42% no dia em que apresenta os resultados trimestrais.





Pela positiva destaca-se a Jerónimo Martins, que ganhava 1,07%, seguida da Semapa, que subia 0,93%, dos CTT, que valorizavam 0,33%, da NOS, que avançava 0,31%, e a Corticeira Amorim, que subia 0,21%.