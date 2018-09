Reuters

O PSI-20 cede 0,04% para 5.407,50 pontos, numa altura em que sete cotadas descem, oito sobem e três seguem estáveis. A bolsa nacional cai assim pela sexta sessão consecutiva, numa altura em que as congéneres europeias estão em alta, a aliviar das quedas recentes.Nos últimos dias houve vários focos de preocupação por parte dos investidores: Itália, devido ao alerta da Fitch; Argentina, que pediu um novo resgate financeiro; Turquia, cuja economia tem dado sinais de acentuar da crise; guerra comercial entre os EUA e a China, bem como Europa; e Brexit, cujos desenvolvimentos são escassos e têm elevado os receios dos investidores sobre o desfecho desta questão.Na bolsa nacional, a queda do sector da energia é o que mais pesa, com a EDP a descer 0,21% para 3,337 euros, a EDP Renováveis a perder 0,35% para 8,47 euros e a Galp Energia cai 0,25% para 17,645 euros.Do lado oposto, e a travar a queda da bolsa está o BCP, ao subir 0,44% para 0,2504 euros, depois de ontem a Marshall Wace ter reduzido a aposta na queda das acções do BCP O sector do retalho também está a subir, com a Jerónimo Martins a avançar 0,12% para 12,91 euros, enquanto a Sonae aprecia 0,49% para 0,9195 euros.A pesar na negociação está ainda a Semapa, ao perder 1,49% para 17,14 euros, bem como a Navigator, que recua 0,28% para 4,286 euros. Já a Altri sobe 0,88% para 8,04 euros.(Notícia actualizada com mais informação)