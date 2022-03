Energia atira bolsa de Lisboa para o vermelho

A bolsa de Lisboa abriu no vermelho, seguindo a tendência europeia, estando a ser pressionada sobretudo pelo setor energético, num dia marcado pelo alívio da cotação do petróleo no mercado internacional.

O índice de referência nacional, PSI-10, abriu o dia a desvalorizar 0,56% para 5543,56 pontos. Das 19 cotadas, oito arrancaram a sessão no verde, oito no vermelho e três permanecem inalteradas.



A Galp é a que mais pressiona o índice, estando a desvalorizar 2,99% para 10,38 euros por ação, num dia em que o petróleo continua em queda, com o ouro negro negociado em Nova Iorque a cair abaixo da fasquia dos 100 dólares.





Leia Também AlphaValue e JPMorgan cortam "target" para BCP

Para além da empresa liderada por Andy Brown, todo o setor energético acordou no vermelho, com a Greenvolt a perder 1,45% para 6,13 euros, a EDP desvalorizar 1,02% para 4,28 euros, acompanhada pelo braço das renováveis que cai 0,37% para 21,80 euros. Por fim, a REN desliza 0,19% para 2,66 euros.

Do lado das perdas é ainda de destacar o BCP, a mergulhar 2,15% para 0,1362 euros por ação, um dia depois de a AlphaValue/Baader Europe ter cortado a recomendação e o preço-alvo para as ações do BCP, enquanto o JPMorgan apenas reduziu o "target" para os títulos do banco.

No retalho, o sentimento é misto, estando a Sonae a derrapar 0,55% para 0,99 euros, enquanto a Jerónimo Martins é entre as cotadas com mais destaque e que contraria as perdas, estando a subir 1,04% para 19,46 euros por ação, depois de antes do início da sessão o JPMorgan ter subido o "target" atribuído à empresa liderada por Pedro Soares dos Santos, mantendo no entanto a recomendação. A subir está ainda a Ramada que dispara 4,17% para 7 euros por ação.

No setor papeleiro, a Alti e a Semapa abriram a sessão mantendo as cotações inalteradas em 5,76 euros e 10,92 euros respectivamente, enquanto a Navigator soma 0,12% para 3,36 euros.



(Notícia atualizada às 8:33 com cotações e tendência europeia).