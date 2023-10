Energia comanda as perdas. Bolsa de Lisboa acompanha Europa e abre no vermelho

o setor das elétricas é o que mais penaliza esta manhã o índice nacional.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta sexta-feira em queda ligeira, tal como as restantes praças europeias que já estão a negociar a esta hora. Como aconteceu no fecho de ontem,O PSI desce 0,08% para 6.082,73 pontos e das 16 cotadas, sete estão no vermelho, cinco em alta e três inalteradas — Corticeira Amorim, CTT e Ibersol.A Edp Renováveis é a cotada que mais perde, ao cair 1,06% para 14,50 euros, enquanto a casa mãe desce 0,67% para 3,735 euros por ação. Também na energia, a Greenvolt desvaloriza 0,99% para 5,52 euros e a REN cede 0,41% para 2,43 euros. Ontem, a EDP, através do seu braço verde, concluiu a venda de um portefólio num portefólio de projetos eólicos e solares híbridos na Polónia por 490 milhões.Também no vermelho, a Sonae desliza 0,53% para 0,93 euros, a Nos cai 0,29% para 3,454 euros e a Mota-Engil tomba uns ligeiros 0,16% para 3,035 euros.No caso dos pesos pesados da bolsa nacional, à exceção do grupo EDP, os restantes negoceiam no verde. A Galp valoriza 0,59% para 14,50 euros, o BCP avança 0,25% para 0,2795 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,05% para 19,68 euros.As papeleiras Altri e Navigator também estão esta manhã em terreno positivo, a ganhar 0,31% para 4,576 euros e 0,16% para 3,776 euros, respectivamente.