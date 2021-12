Energia dá gás a Bolsa de Lisboa. PSI-20 positivo

Leia Também Jerónimo e BCP seguram PSI-20 no verde em dia de quedas na Europa

A caminho do final do ano, e no arranque da última sessão completa de 2021, a Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno positivo, com o PSI-20 a valorizar 0,15%, para os 5582,70 pontos.O setor energético ajudou a puxar pelo principal índice português, com a EDP Renováveis a liderar os ganhos, com um avanço de 0,65%. Logo atrás está a Greenvolt que valoriza 0,47%. A Galp sobe 0,21% e a EDP o,17% Já a REN, a quinta cotada a compor o setor, mantinha-se inalterada nos primeiros minutos da negociação.De resto, o verde é tom dominante, com 11 empresas a somar, quatro a descer e outras quatro que não sofrem alterações. As perdas são lideradas pela Ramada, a ceder 1,41%. Mota-Engil (-0,47%), Corticeira Amorim (-0,36%) e Sonae (-0,10%) compõem o grupo pintado a vermelho.Destaque ainda para a Jerónimo Martins, que avança 0,20%, e o BCP, a subir 0,07%.Por estes dias, o volume das negociações é menor e tradicionalmente as sessões são de ganhos, numa época que é chamada de "rally do Natal". Esta quinta-feira é o último dia de sessão completa do ano, já que amanhã, a Bolsa de Lisboa só estará aberta da parte da manhã.Olhando para a Europa, a tendência positiva mantém-se, com as principais praças a negociarem a verde, apesar de registarem apenas ganhos lingeiros. O índice Stoxx 600, que agrega as principais empresas europeias, avança 0,08%, com os setores do retalho e o das tecologias a liderarem os ganhos.Notícia atualizada