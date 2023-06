Energia dá impulso à bolsa nacional. Jerónimo Martins em máximos de sempre

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo bom desempenho de todas as cotadas da energia.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com os setores da banca, petróleo & gás, automóvel e media a sustentarem a tendência. O único setor no vermelho foi o dos artigos para o lar.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 1,27%, para 5.802,17 pontos, com 10 cotadas no verde e 6 no vermelho.

A energia foi o setor que mais gás deu ao índice de referência nacional, com destaque para o grupo EDP. A elétrica nacional fechou a somar 0,24% para 4,573 euros - depois de ontem à noite anunciar que o regulador do mercado de capitais brasileiro aceitou o seu pedido de registo da oferta pública de aquisição sobre as ações da EDP Brasil que ainda não detém - e a sua subsidiária para as energias renováveis avançou 1,53% para 18,87 euros.

Também a Galp brilhou, com uma subida de 3,02% para 10,19 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a negociar em alta.

Ainda no mesmo setor, a Greenvolt registou um acréscimo de 3,52% para 6,315 euros, ao passo que a REN pulou 0,40% para 2,52 euros.

Entre outros destaques do dia, pela positiva, esteve também a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce encerrou a disparar 5,23% para 23,76 euros, tendo durante a sessão tocado em máximos históricos nos 23,84 euros.

Do lado negativo estiveram as papeleiras, com a Semapa a ceder 1,09% para 12,68 euros no dia em que começou a pagar os dividendos por conta dos resultados de 2022. Já a Navigator recuou 0,84% para 3,05 euros e a Altri perdeu 1,11% para 4,08 euros.

O BCP foi uma das cotadas que mais travou o movimento positivo do PSI, ao deslizar 0,88% para 20,38 cêntimos.