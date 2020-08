Energia deixa PSI-20 longe dos ganhos europeus

O PSI-20 fechou subir 0,01% para 4.407,71 pontos, com sete cotadas em alta, dez em queda e uma sem variação. O índice português interrompe assim uma série de quatro sessões no vermelho, embora tenha ficado longe dos ganhos mais fortes das praças europeias.



Na Europa a sessão foi de ganhos em torno de 0,5%, à boleia do forte momento de Wall Street, que continua a negociar em máximos históricos impulsionado pelas tecnológicas.



O S&P500 sobe depois de ontem ter superado pela primeira vez os recordes atingidos em abril. Em destaque continuam as tecnológicas, sendo que hoje a Apple tornou-se a primeira cotada em Wall Street a superar a marca dos 2 biliões de capitalização bolsista.



Os investidores continuam à espera de fumo branco vindo do Congresso dos Estados Unidos, onde os partidos ainda não chegaram a acordo sobre o novo pacote de estímulos à economia. No entanto, a expectativa é de que poderá haver um entendimento nos próximos dias, depois de a líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ter dito que o partido está disposto a alterar a sua proposta para facilitar um acordo com os republicanos.



Por outro lado, há preocupações crescentes sobre o estado das relações entre a China e os Estados Unidos, depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter dito ontem que foi o responsável pelo cancelamento das negociações entre Washington e Pequim, previstas para o passado fim de semana.



"Cancelei as conversações com a China", afirmou Trump esta terça-feira, no Arizona. "Não quero falar com a China neste momento". Questionado sobre se os Estados Unidos pensam retirar-se deste acordo de fase um, o presidente norte-americano disse apenas que "veremos o que vai acontecer".



Os investidores estão também a aguardar a publicação das atas da reunião da Reserva Federal do mês passado para ter uma ideia mais concreta da avaliação da Fed sobre a economia e a sua recuperação.



O desempenho inferior do PSI-20 deve-se sobretudo à queda das cotadas do setor energético. A EDP desceu 0,6% para 4,3 euros e a Galp Energia recuou 1,06% para 9,326 euros. Em sentido contrário a REN conseguiu a maior subida do PSI-20, com uma valorização de 1,02% para 2,47 euros.



Também a contribuir para o fecho do PSI-20 com sinal positivo esteve o BCP, que avançou 0,96% para 10,52 cêntimos, bem como a Sonae, que ganhou 0,83% para 0,606 euros.



