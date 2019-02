Energia e BCP ditam perdas do PSI-20

Tiago Sousa Dias

A bolsa nacional está a negociar em queda esta quarta-feira, 27 de fevereiro, com o PSI-20 a deslizar 0,39% para 5.143,89 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, dez estão em queda, quatro em alta e quatro inalteradas.

Na Europa, os principais índices também seguem em terreno negativo, devido a tensões geopolíticas que estão a afastar os investidores dos ativos de maior risco, como é o caso das ações. Isto depois de o Paquistão ter dito que abateu dois aviões indianos no seu território, aumentando os receios de uma escalada da tensão naquela região.

Por outro lado, persistem as incertezas em torno de questões fundamentais como o Brexit e a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, que continuam a pesar no sentimento dos investidores.

Na bolsa nacional, as cotadas do setor da energia e o BCP são as que mais penalizam o PSI-20.O banco liderado por Miguel Maya desce 0,73% para 23,2 cêntimos, a EDP cai 0,76% para 3,148 euros e a EDP Renováveis recua 0,66% para 8,22 euros, depois deter revelado, antes da abertura do mercado, que os seus lucros cresceram 14% no ano passado para 313 milhões de euros.

Além disso, a empresa anunciou que pretende pagar um dividendo de 7 cêntimos por ação, uma subida de 1 cêntimo face ao ano passado.

Ainda na energia, a Galp desvaloriza 0,68% para 14,64 euros, contrariando a evolução dos preços do petróleo, que seguem em alta nos mercados internacionais.