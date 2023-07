Energia e BCP seguram Lisboa em terreno positivo

A bolsa portuguesa abriu com uma leve queda esta segunda-feira, mas inverteu nos minutos nacionais e segue já no verde, embora com um ganho tímido. O PSI avança 0,07%, para os 5.991,22 pontos, com sete cotadas em alta, sete em queda e duas - Semapa e Ibersol - inalteradas.A Galp lidera os ganhos ao subir 0,65%, para os 10,79 euros. A petrolífera revelou, antes da abertura do mercado, os dados operacionais do segundo trimestre, tendo a margem de refinação superado as expectativas dos analistas.A dar força ao índice estão ainda outros pesos pesados, como o BCP, que avança 0,26%, até aos 0,2308 euros, ou o grupo EDP. A casa-mãe sive 0,18%, para 4,347 euros, enquanto a EDP Renováveis valoriza 0,11%, cotando nos 18,04 euros, num dia em que o Negócios publica uma entrevista com o CEO das duas elétricas, Miguel Stilwell A cotada mais castigada é a Mota-Engil, que recua 0,65%, para os 2,30 euros, aliviando dos máximos de 2019 tocados na semana passada. Em queda estão ainda as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins. A dona do Modelo Continente cede 0,48%, para 0,9335 euros, enquanto o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos desvaloriza 0,16%, para os 25,72 euros.