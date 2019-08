A bolsa nacional arrancou o dia com ganhos, ao contrário do resto da Europa, que está a ser penalizada pelos receios de recessão económica.

Entre as empresas que contribuem para os ganhos estão a EDP e a EDP Renováveis, com ganhos de 0,24% para 3,378 euros e 0,95% para 9,57 euros, respectivamente. Bem como a Galp Energia, que avança 0,24% para 12,56 euros.



A Nos também está a apreciar 0,77% para 5,215 euros, ajudando a bolsa nacional a contrariar a queda das congéneres europeias.



Do lado oposto está a Navigator, ao perder 0,59% para 3,014 euros, e a Semapa, que cede 0,66% para 12,08 euros.



Em alta, e a contribuir para os ganhos da bolsa nacional, está também o BCP, ao avançar 0,1% para 0,2047 euros.

A bolsa nacional iniciou o dia em alta, contrariando a tendência das congéneres europeias, que seguem em queda, numa altura em que os investidores continuam a refletir na negociação os receios relacionados com a guerra comercial e o seu impacto na evolução da economia mundial.O PSI-20 sobe 0,23% para 4.817,86 pontos, com nove cotadas em alta, cinco a descer e quatro inalteradas.