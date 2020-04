Energia e papeleiras puxam PSI-20 para o terreno positivo

A bolsa nacional voltou a ascender a terreno positivo com as cotadas dos setores da energia e do papel a impulsionarem a negociação.

A bolsa nacional fechou em alta, com o índice de referência, o PSI-20, a subir 0,59% para os 4.136,58 pontos. A contribuir positivamente contam-se 10 cotadas, contra oito no vermelho.

Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com os investidores a mostrarem-se animados perante as perspetivas de que as economias do Velho Continente e dos Estados Unidos reabram em breve. As mortes estão a desacelerar em Espanha, Itália e França, sendo que estes países já sinalizaram que estarão a preparar-se para aliviar o isolamento social.



Do outro lado do oceano, a atitude é equivalente: os governadores de estados como o Colorado, Maryland, Oklahoma e Georgia já se mostraram recetivos a levantar as medidas de restrição à circulação, e estão já a mover-se nesse sentido. "À medida que comecemos a reabrir a economia em maio e junho, vão ver a economia a recompor-se em julho, agosto e setembro", projetou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em declarações à Fox News Sunday.



Por cá, os pesos pesados EDP e Galp inclinaram a negociação para o verde, num dia em que BCP e Jerónimo Martins "se decidiram" pelo vermelho. A EDP avançou 0,82% para os 3,80 euros e a Galp somou 0,51% para os 9,46 euros.

A cotada liderada por Carlos Gomes da Silva fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 29 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 72% face ao resultado líquido registado no mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março deste ano, as contas foram pressionadas pelo impacto do coronavírus e pela desvalorização do preço do petróleo, como explicou a empresa em comunicado.





"Na fase atual, são mais relevantes as perspetivas para o petróleo e para a indústria petrolífera do que os resultados do 1º trimestre, que em parte tinham sido divulgados aquando da publicação dos resultados operacionais há poucas semanas", escreveram os analistas do Caixabank BPI na nota diária publicada esta manhã. Esta segunda-feira, o barril de petróleo está a desvalorizar fortemente em Londres e Nova Iorque: na capital inglesa, o Brent cai 10,31% para os 19,23 dólares e o estado-unidense West Texas Intermediate resvala 27,15% para os 12,34 dólares.