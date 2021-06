Energia e retalho dão fôlego ao PSI-20

A praça lisboeta encerrou em alta, com o índice de referência nacional a somar 0,75% para 5.102,03 pontos, com 12 cotadas no verde, 4 no vermelho e 2 inalteradas.

Lisboa acompanhou assim o movimento de subida que se observou no resto da Europa, com a ajuda do retalho britânico.

Das 18 cotadas que compõem o PSI-20, o título que mais sustentou o índice foi a Jerónimo Martins, a somar 0,51% para 15,76 euros.

Ainda no retalho, também a Sonae contribuiu para o bom desempenho da praça lisboeta, com a retalhista a valorizar 1,65% para 0,80 euros.

Destaque igualmente para os CTT, que ganharam 4,36% para 4,55 euros. Os Correios de Portugal podem passar a ganhar mais 15,7 milhões de euros por ano com as novas regras sobre as compras online de produtos produzidos fora da União Europeia (UE), de acordo com os analistas do CaixaBank/BPI, numa nota divulgada nesta segunda-feira.



Em causa está a nova regra que entra em vigor a partir do próximo dia 1 de julho, em que todas as compras eletrónicas de bens fora da UE passarão a ser alvo de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), o que significa o fim da atual isenção de IVA nas compras extracomunitárias até 22 euros.

O grupo da energia foi o que mais gás deu à bolsa, com a Galp a subir 1,71% para 9,762 euros, num dia em que os preços do petróleo renovam máximos de mais de dois anos.

A EDP, por seu lado, somou 0,37% para 4,585 euros, e a sua subsidiária para as energias renováveis avançou 0,37% para 18,89 euros.

Já a REN ficou inalterada face a sexta-feira, nos 2,305 euros. Isto no dia em que o CaixaBank BPI cortou o preço-alvo da empresa liderada por Rodrigo Costa em mais de 9%, mas mantendo a recomendação de "comprar".

Por seu lado, o BCP registou um acréscimo de 0,07% para 0,1452 euros.

A travar maiores ganhos estiveram apenas quatro cotadas: Pharol, Nos, Ramada e Novabase.