Energia impulsiona bolsa de Lisboa. Greenvolt valoriza quase 2%

com os investidores a aguardar a divulgação dos dados da inflação em setembro na Zona Euro.O PSI sobe 0,27% para 6,069.04 pontos. Das 16 cotadas, nove estão em alta, quatro em queda e três inalteradas — Semapa, Ibersol e Corticeira Amorim.

Do lado dos ganhos, destaque para o setor energético. A Greenvolt avança 1,98% para 5,42 euros por ação, a EDP Renováveis valoriza 1,28% para 15,495 euros, a casa mãe sobe 1,13% para 3,947 euros. Ontem, a energética anunciou ao mercado que a SU Eletricidade, comercializadora de último recurso do sistema elétrico português, detida a 100% pela EDP, vendeu o desvio tarifário em Portugal por 300 milhões de euros.Ainda na energia, a REN ganha 0,41% para 2,435 euros depois de ontem ter revelado que já investiu cinco milhões de euros para certificar as infraestruturas de transporte, armazenamento e distribuição de gás natural no país para que possam também englobar hidrogénio.Também no verde, destaque para a Altri que valoriza 1,31% para 4,33 euros, os CTT que sobem 1,20% para 3,38 euros e a Jerónimo Martins que abriu a sessão a ganhar 0,47% para 21,22 euros. O Banco CTT fez saber na quinta-feira que conta com meta de 25 a 30 milhões de euros de lucros antes de impostos para 2025.Do outro lado da tabela, a Galp desliza 0,50% para 14,06 euros, seguida pelo BCP que desvaloriza 0,46% para 0,2611 euros por ação. A petrolífera garante que está a cumprir a sua parte na transição energética e anunciou uma nova central solar em Ourique, num investimento de mais de 70 milhões.