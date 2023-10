Energia impulsiona bolsa de Lisboa. Grupo EDP e Greenvolt em destaque

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propôs





um aumento médio de 1,9% nas contas da luz em janeiro de 2024.

revelou que o seu consórcio é um dos 10 candidatos à pré-qualificação no concurso para o projeto de reabilitação, melhoria e manutenção de um troço da Pan-americana, a estrada mais longa do mundo.

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta terça-feira em terreno positivo, enquanto as congéneres europeias abriram sem rumo definido, entre quedas e subidas.O PSI valoriza uns ligeiros 0,12% para 6.124,20 pontos. Das 16 cotadas, nove estão em alta, seis em queda e uma inalterada — a Ibersol.O setor energético destaca-se, com a EDP a subir 1,01% para 3,80 euros e a EDP Renováveis a crescer 0,80% para 14,56 euros. Ambas apresentaram esta manhã, antes da abertura da bolsa, os resultados operacionais dos primeiros nove meses do ano: a produção de eletricidade da EDP caiu 11% até setembro, enquanto a produção do "braço verde" cresceu 3%.Ainda na energia, a Greenvolt avança 0,72% para 5,56 euros e a REN valoriza 0,20% para 2,45 euros. Ontem à noite, aEntre os pesos pesados, além do grupo EDP, a Jerónimo Martins sobe 0,20% para 20,08 euros, enquanto o BCP e a Galp estão em queda. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,21% para 0,28 euros e a petrolífera desce 0,17% para 14,69 euros.A liderar as perdas está a Mota-Engil, ao desvalorizar 1,01% para 2,95 euros, seguida pelos CTT que caem 0,57% para 3,48 euros e pela Corticeira Amorim que cede 0,53% para 9,30 euros. Ontem, a Mota-Engil