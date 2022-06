Energia impulsiona Lisboa. Família EDP sobe mais de 2%

que passou a deter a totalidade da Herdade de Rio Frio após comprar à Parvalorem os 50% que detinha por 14,6 milhões de euros.

para a possibilidade de existirem perturbações na distribuição do correio, estando a preparar um plano de contingência para minimizar os impactos.

A energia está a sustentar a bolsa de Lisboa em terreno positivo esta quinta-feira, numa sessão em que os investidores europeus estão ainda a reagir aos anúncios dos bancos centrais europeu e norte-americano. O PSI avança 0,41% para 6.015,99 pontos. A família EDP lidera os ganhos, enquanto os CTT e o BCP contrariam.A EDP Renováveis avança 2,5% para 22,20 euros e a EDP 1,99% para 4,59 euros por ação nas primeiras negociações do dia. Todo o setor da energia segue em alta, com a Greenvolt a avançar 1,05% para 6,71 euros e a REN 0,73% para 2,76 euros por ação. Já a petrolífera Galp Energia ganha 1% para 12,66 euros.A tendência na bolsa de Lisboa acompanha o cenário internacional. Nas principais bolsas europeias também as "utilities" e o "oil and gas" são os poucos setores a negociar no verde, mas no caso de Lisboa tem um peso expressivo no índice de referência.A Corticeira Amorim sobe 0,4% para 10,32 euros, após ter anunciadoNo papel e pasta de papel, a Semapa e a Altri ganham entre 0,3% e 0,2%.Em contraciclo segue o retalho com a Sonae e a Jerónimo Martins a recuarem 0,9% cada uma para 1,11 euros e 18,65 euros, respetivamente. O BCP perde 1,57% para 0,17 euros.O maior tombo é dos CTT, que caem 2,6%., na véspera de uma greve de trabalhadores que reinvicam aumentos salariais. A operadora postal já aler6tou(Notícia atualizada às 08:30)