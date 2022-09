Energia leva PSI a interromper série negativa de seis sessões

Após seis sessões no vermelho, o PSI avançou 0,2% esta quarta-feira, fechando nos 5.783,85 pontos. A bolsa nacional acompanhou a maioria das congéneres europeias num dia dominado pelo discurso de Vladimir Putin , que mobilizou parcialmente o exército russo, e pelo anúncio, ao final da tarde, da subida das taxas diretoras nos EUA pela Fed.Das 15 cotadas do índice nacional sete fecharam positivas e as restantes oito com perdas.O setor energético destacou-se e foi o grande impulsionador do PSI. A Greenvolt liderou os ganhos com uma subida de 4,88%, seguida da EDP Renováveis, que avançou 3,88%.Ainda no setor, a Galp subiu 1,11%, a EDP ganhou 0,98% e a REN, que passou a ser coberta pelo Bestinver , valorizou 0,2%.Nota ainda para a Semapa, com um ganho de 2,69%, enquanto a Altri subiu 0,1%.A travar maiores ganhos na bolsa nacional estiveram, sobretudo, os pesos pesados Jerónimo Martins e BCP, com quedas de 1,54% e 1,51%, respetivamente.As maiores quedas, no entanto, foram protagonizadas pela Sonae, que cedeu 2,1%, e Nos, que caiu 1,67%.