Energia mantém Lisboa perto da linha d'água. Polónia leva BCP a perder 2,6%

O PSI encerrou a sessão desta terça-feira a perder uns ligeiros 0,06%, para os 5.998,98 pontos, acompanhando as quedas ligeiras na maioria das praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional seis fecharam em alta e nove no vermelho.A impedir maiores estragos no desempenho da bolsa nacional esteve o setor energético, com as cinco cotadas a conseguirem terminar o dia no verde.A Greenvolt liderou as subidas, avançando 1,94%, seguida da família EDP - a casa-mãe ganhou 1,53% e a EDP Renováveis valorizou 0,79%. Também a REN (0,55%) e a Galp (0,05%) conseguiram fechar positivas. Fora do setor, apenas a Corticeira Amorim conseguiu evitar perdas, tendo a empresa liderada por António Rios Amorim avançado 0,59%.A pesar no índice, o BCP caiu 2,61%, penalizado pelos prejuízos anunciados pelo Bank Millennium, sucursal polaca controlada pelo banco liderado por Miguel Maya.No setor do papel a Navigator recuou 1,23%, enquanto a Altri, que na véspera tinha subido mais de 4%, perdeu 0,71% e a Semapa cedeu 0,43%.Nota ainda para o retalho, com a Sonae a cair 0,27% e a Jerónimo Martins, que apresenta resultados ainda esta tarde, a deslizar 0,09%.