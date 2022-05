Energia pesa na bolsa de Lisboa. Greenvolt cai 2%

valorização superior a 16%.

A bolsa de Lisboa fechou em baixa, invertendo a tendência de abertura e em linha com o sentimento negativo na Europa. O índice PSI perdeu 0,6% para 6.257,50 pontos, com a energia a penalizar e o papel a travar as perdas.A Greenvolt deu o maior tombo no índice de referência, ao perder 2,14% para 7,31 euros, por ação. Todo o setor da energia desvalorizou: a EDP perdeu 0,95% para 4,67 euros, a EDP Renováveis caiu 0,44% para 22,84 euros e a REN cedeu 1,03% para 2,88 euros. No petróleo - um setor que está a ser abalado pelo anúncio de um embargo europeu ao petróleo da Rússia -, a Galp desvalorizou 0,2% para 12,26 euros.Entre os pesos-pesados, também os CTT (-1,83%), a Jerónimo Martins (-1,55%) e o BCP (-1,13%) fecharam com perdas expressivas. A Mota-Engil descontou esta terça-feira o dividendo que irá pôr a pagamento na próxima quinta-feira.Em sentido contrário, é o setor do papel que mais subiu: a Semapa avançou 2,2% para 15,82 euros e a Altri avançou 1,76% para 6,06 euros por ação. A Sonae somou 0,73% para 1,11 euros por ação, depois da AlphaValue ter subido o preço-alvo das ações para 1,29 euros (contra os anteriores 1,24 euros), vendo assim um potencial deApesar deste desempenho, Lisboa teve uma "performance" menos negativo do que as restantes bolsas europeias. As ações estão a reagir em baixa à perspetiva de uma aceleração na inflação causada pela escalada do petróleo em resultado do embargo. Madrid, Paris e Frankfurt tombam mais de 1%.(Notícia atualizada às 16:55)