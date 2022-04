Energia pressiona Lisboa. PSI aguenta-se na linha de água

Leia Também Galp cai em Lisboa apesar do petróleo subir 1,4%

0,19 euros por ação para 0,18 euros. A instituição liderada por Miguel Maya ficou igualmente do lado das perdas esta quinta-feira, caindo 0,31% para os 0,16 euros por ação.





A bolsa de Lisboa encerrou a sessão de negociação desta quinta-feira na linha de água, depois de nos últimos minutos ter estado a desvalorizar com a pressão do setor energético. O PSI recuou uns ténues 0,06% nos 6.063,18 pontos, com seis empresas a subir, sete a descer e duas (a Sonae e a Corticeira Amorim) inalteradas.A EDP Renováveis liderou as quedas, a ceder acima de 1% (1,12%), seguida pela Galp Energia, que caiu 0,64%. Greenvolt e EDP também desvalorizaram 0,50% e 0,37% respetivamente. A REN foi a única energética que encerrou a sessão com sinal verde, a avançar 0,35%.A petrolífera portuguesa, que esta quinta-feira sofreu um descida de preço-alvo pelos analistas do Société Générale, acompanhou o recuo do preço do petróleo, que está a cair à volta de 1%.Por outro lado, a EDP contrariou a subida de target dada pelos analistas do AlphaValue, banco que também mudou o preço-alvo do BCP, baixando-o deEm sentido inverso a Altri foi a cotada com o avanço mais expressivo, somando 2,33%, num dia em que o setor papeleiro mostrou bons desempenhos, com a Navigator a subir também, neste caso 0,34%.Nos pesos pesados da bolsa, a Jerónimo Martins foi a única com sentido positivo, a avançar na sessão 0,37% para os 21,56 euros por ação.Notícia atualizada