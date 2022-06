Energia pressiona Lisboa. PSI cede 0,20%

Leia Também Energia volta a arrastar Lisboa para o vermelho

o último dia em que os detentores de títulos da papeleira podem comprar direitos de subscrição de aumento de capital na Greenvolt a 13 cêntimos. A Altri anunciou que não iria acompanhar o aumento de capital da empresa liderada por João Manso Neto.



Ainda pelas perdas, a Jerónimo Martins, a cotada com mais peso na bolsa de Lisboa, cede 0,16%.



Em sentido inverso, a comandar os ganhos está o BCP, que sobe 1,74%, em linha com o setor bancário europeu, um dos principais beneficiados com a subida das taxas de juro avançada pelos bancos centrais.



Logo atrás estão os CTT, que avançam 0,78%, depois da empresa ter comunicado esta manhã, antes da abertura do mercado, ao regulador que está à procura de um parceiro estratégico para a sua unidade bancária.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno negativo, com o principal índice nacional a ceder 0,20% para 5909,60 pontos. Das 15 cotadas do PSI, apenas seis estavam positivas. Sete desciam e duas (a REN e a Semapa) mantinham-se inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior.O setor energético é o que mais pressiona, com as três grandes cotadas do grupo (Galp, EDP e EDP Renováveis) a negociar com perdas. A petrolífera nacional lidera, a ceder 1,40%, à boleia da desvalorização do petróleo, com os investidores a temerem um recuo na procura devido a uma possível recessão económica.Na família EDP, a casa-mãe cede 0,76% e o braço Renováveis cai 0,64%. Nas restantes empresas do setor, a REN está inalterada e a Greenvolt avança 0,15%.Com um fraco desempenho está também a Altri, a descer 1,20%. Ontem foi