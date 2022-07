Energia protege PSI contra deterioração das contas

A época de resultados trimestrais acelera na próxima semana, com a inflação e a guerra na Ucrânia a pressionarem as margens de lucro das cotadas. As mais vulneráveis são as empresas expostas ao consumo interno, enquanto as energéticas deverão limitar o impacto.

