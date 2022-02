Energia segura Bolsa de Lisboa. PSI-20 avança 0,09%

Leia Também Lisboa fecha com todas as cotadas no vermelho mas é praça menos castigada da Europa

Depois de ontem já ter sido a praça europeia menos fustigada pela crise diplomática na Ucrânia - apesar de, ainda assim, ter encerrado a sessão em terreno negativo, - esta manhã a Bolsa de Lisboa voltou a mostrar a sua resiliência e arrancou a negociação a verde.Nos primeiros minutos, o PSI-20 avançava uns tímidos 0,09%, para 5512,88 pontos, com oito das 19 cotadas a valorizar, sete a descer e quatro a manterem-se inalteradas.A energia é o setor que mais dá gás ao principal índice português, com a EDP Renováveis a avançar 0,94%, a REN a subir 0,40%, a Greenvolt a valorizar 0,18% e a EDP a apreciar 0,15%. A Galp Energia é a única em contraciclo do grupo, caindo 0,56%.De resto, os ganhos são liderados pela Ibersol, com um avanço expressivo de 2,93% para os 4,92 euros por ação. Em sentido contrário, a Novabase é a cotada que mais cai, cedendo 1,03% para os 4,81 euros por ação.Dentro do grupo dos pesos pesados, tanto o BCP como a Jerónimo Martins estão em terreno positivo, subindo 0,21% e 0,05% respetivamente.Notícia atualizada