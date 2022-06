Energia volta a arrastar Lisboa para o vermelho

A bolsa portuguesa fechou em terreno negativo, acompanhando a tendência na Europa, com o setor energético a pesar no desempenho do PSI.



Miguel Baltazar Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 16:44







Das 15 cotadas do índice, sete fecharam em alta e oito no vermelho.



O setor energético foi o que mais pesou na bolsa nacional, enquanto a Jerónimo Martins limitou as quedas. O PSI recuou 0,52%, para os 5.921,52 pontos, acompanhando a tendência negativa na Europa, embora seja a praça menos penalizada.Das 15 cotadas do índice, sete fecharam em alta e oito no vermelho.O setor energético foi o que mais pesou na bolsa nacional, enquanto a Jerónimo Martins limitou as quedas.

