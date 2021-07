EDP Renováveis em máximos de cinco meses ajuda PSI-20 a subir quase 1%

Hoje, a Nos e a EDP Comercial fizeram uma parceria comercial para benefícios cruzados aos respetivos clientes.

De acordo com o

comunicado das duas empresas, os clientes que tenham contrato com as duas empresas vão receber o dobro dos dados móveis contratados à Nos e um desconto adicional de 1% na energia (eletricidade e gás) contratada à EDP Comercial, "passando estes clientes a ter eletricidade 100% verde". A Nos subiu 0,74% para os 3,050 euros.



Em queda esteve o Banco Comercial Português (-1,87%), seguindo a tendência de todo o setor da banca na Europa, na véspera de os gigantes do setor no EUA começarem a apresentar resultados referentes ao segundo trimestre deste ano.



A Galp Energia terminou o dia com uma queda de 1,11% para os 8,878 euros por ação, depois de ter divulgado o seu "trading update" referente ao período entre abril e junho.

O PSI-20 terminou a sessão desta segunda-feira com um ganho de 0,89% para os 5.219,22 pontos, num dia em que o índice de referência para o continente europeu (Stoxx 600) renovou máximos históricos, antes de a nova temporada de resultados empresariais começar.A liderar os ganhos em Lisboa esteve a EDP Renováveis, com uma subida de 4,10% para os 21,32 euros por ação, o que representa um máximo desde fevereiro deste ano e a maior subida diária desde 22 de abril. A subir esteve também a EDP, com um ganho de 2,87% para os 4,769 euros.