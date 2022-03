Escalada do petróleo derruba Wall Street. "Yields" recuam

Com os preços do petróleo a dispararem esta terça-feira com a intensificação dos ataques russos na Ucrânia e a perspetiva de que as sanções à Rússia originem uma escassez de crude, os investidores fugiram dos ativos de maior risco e buscaram refúgio na dívida soberana e no ouro.Em Wall Street, o Dow Jones caiu 1,76%, para os 33.294,95 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 1,57%, fechando nos 4.305,26 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,59%, até aos 13.532,46 pontos.A escalada dos preços do petróleo - o WTI subiu 9,63%, para 104,94 dólares por barril, enquanto o Brent avançou 8,44%, até aos 106,24 dólares - aumentou os receio de uma aceleração ainda mais pronunciada da inflação, que já se encontra em níveis elevados. A invasão da Ucrânia veio baralhar o mercado que já apostava numa subida de pelo menos 25 pontos base nas taxas de juro de referência por parta da Fed na próxima reunião, a 16 de março.O efeito refletiu-se na fuga dos investidores para as obrigações e metais preciosos, como o ouro, que subiu 1,91%, para os 1.945,43 dólares por onça.As "yields" aliviaram a nível global. Mas, se nos EUA os juros da dívida a 10 anos baixou 9,9 pontos base, para 1,726%, na Europa as quedas das "yields" foram bem mais acentuadas.Na dívida portuguesa a 10 anos, os juros recuaram 26,8 pontos base, a maior descida num só dia desde finais de março de 2020, para os 0,719%. No país vizinho, a "yield" para a mesma maturidade desceu 25,6 pontos, para os 0,855%. Ainda mais pronunciada foi a quebra em Itália, com os juros a aliviarem 30,5 pontos base, para os 1,399%.Também a Alemanha viu os juros das "bunds" caírem 21 pontos, voltando a níveis negativos: -0,08%.