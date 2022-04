Escalada nas "yields" dos EUA castiga Wall Street

O Dow Jones terminou o dia a cair 1,05%, para os 34.792,76 pontos, após na véspera ter superado a fasquia dos 35 mil pontos. O S&P 500, que chegou a ganhar 1,2% nas horas iniciais de negociação, fechou com uma queda de 1,48%, nos 4.393,66 pontos.Já o tecnológico Nasdaq Composite foi ainda mais penalizado, sofrendo um recuo de 2,07% e encerrando nos 13.174,65 pontos.Pela positiva, ainda assim, destacaram-se as companhias aéreas, com a United Airlines a disparar 11% após a American Airlines ter indicado uma retoma nas viagens de negócios e internacionais e projetar lucros no segundo trimestre.Destaque também para a Tesla, que ontem apresentou resultados recorde e acima do esperado pelo mercado. As ações da fabricante de veículos elétricos avançaram 3,23% e voltaram a superar a barreira psicológica dos mil dólares.Nas "big tech", a Apple cedeu 0,48%, a Amazon perdeu 3,70%, a Alphabet recuou 2,52%, a Meta afundou 6,16% e a Microsoft caiu 1,94%.