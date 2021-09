Estreia no Nasdaq rende 20 milhões a empresa de português

A biotecnológica com nome de deusa grega estreou-se no mercado norte-americano esta quarta-feira, depois de um IPO que foi “um sucesso”, pelas palavras do português que lançou a empresa. No entanto, a estreia em bolsa não foi tão bem-sucedida, com as ações a perderem perto de um terço do valor.

