Euforia de agosto em Wall Street faz pausa na despedida

Foi um verdadeiro "romance de verão" a que se assistiu em agosto em Wall Street, com sucessivos máximos históricos principalmente do S&P 500 que registou 12 recordes no mês. Mas, na despedida, os investidores ponderaram se as valorizações não seriam excessivas perante o cenário da retirada dos estímulos e acabaram por levar as bolsas a fechar no vermelho.O Dow Jones cedeu 0,11%, para os 35.360,73 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,13%, para 4.522,68 pontos, e o Nasdaq Composite deslizou 0,04%, fechando nos 15.259,24 pontos.O setor financeiro foi um dos que mais sofreu hoje, após a Bloomberg ter noticiado que a Wells Fargo arrisca ações por parte do regulador. Nos dados económicos, o dia foi marcado pela queda na confiança dos consumidores e a maior subida nos preços das casas nos EUA em mais de três décadas.Ainda assim, o S&P 500 somou o sétimo mês consecutivo com saldo positivo, a série mais longa desde janeiro de 2018, quando foram 10 os meses sempre a ganhar. O índice alargado avançou 2,90% em agosto.Já o Nasdaq Composite avançou 4,00% em termos mensais, elevando para três os meses com ganhos. O Dow Jones, por seu turno, termina agosto com uma valorização mensal de 1,22%, sendo o segundo mês consecutivo no verde."Os mercados estão a recuperar a respiração", disse à Bloomberg Cliff Hodge, "chief investment officer" da Cornerstone Wealth.