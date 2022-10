Euforia na bolsa de Lisboa. Todas as cotadas sobem acima de 1%

Reina o otimismo na bolsa de Lisboa. No arranque da sessão, o PSI somava 2,17% para 5.367,85%, com todas as cotadas a escalar mais de 1%, à exceção da Semapa que seguia inalterada, nos primeiros minutos, facé a cotação de fecho da sessão anterior.O setor energético comanda os ganhos, com a Greenvolt a disparar mais de 3,50% (3,59%) depois de ontem ter anunciado a construção de dois parques de renováveis na Polónia para serem vendidos no próximo ano.Logo atrás está a EDP Renováveis (3,48%) que, após o fecho do mercado, comunicou um aumento da produção energética em 14% até setembro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Já a EDP subiu a produção de energia em 6% e também regista um bom desempenho esta manhã (6%).Ainda pelas empresas que mais sobem - acima da marca dos 2% - estão o BCP (2,86%), os CTT (2,43%), a Sonae (2,15%), a Jerónimo Martins (2,05%) e a Altri (2,01%)A Galp Energia é a cotada com a subida menos expressiva (1,09%) numa altura em que o petróleo está a caminho de fechar uma semana de perdas.Lisboa acompanha assim a tendência geral que se vive nos mercados internacionais, com o otimismo a cruzar oceanos, desde Wall Street à Europa, passando também pela Ásia.