Euronext: Cripto estão cá para ficar e gestora de bolsas vai garantir exposição

A popularidade dos criptoativos é incontestável e a gestora de bolsas Euronext não quer deixar de estar presente num mercado em crescimento. Determinada em garantir produtos que permitem a exposição a estes ativos, numa base estável e na expectativa que estes ativos passem a ser regulados até 2024, o grupo pretende reforçar nos próximos anos os produtos de criptoativos.

Índices, ETF e derivados. São as três opções de investimento nas quais a Euronext vai trabalhar nos próximos anos, apostando no lançamento de novos produtos que garantam exposição aos criptoativos, respondendo assim aos pedidos dos investidores.

"Esta classe de ativos está cá para ficar. É um espaço que terá cada vez mais regulação. Em 2024 terá a sua própria regulação na Europa" e a Euronext prevê fazer com os criptoativos o mesmo que faz com outras classes de ativos: garantir a oferta de produtos numa base regulada. A garantia foi deixada por Simon Gallagher.

Numa sessão de apresentação a investidores, realizada esta terça-feira em Milão, onde a Euronext apresentou o seu novo plano estratégico para 2024, o Head of Cash Equities and Derivatives da Euronext explicou que o mercado "está à procura de estruturas mais reguladas" para investir e o grupo está determinado em responder a esta necessidade do mercado e trabalhar com os fundos para lhes fornecer alternativas de exposição a criptoativos, através de ETF, criação de índices que permitam levantar capital e derivados.

Já na véspera deste encontro, numa apresentação a jornalistas, o CEO do grupo, Stéphane Boujnah tinha realçado que "os investidores de retalho estão à espera de obter maior acesso (a criptoativos) através dos mercados" e há uma nova geração de investidores nos mercados, que é impossível ignorar.



* A jornalista viajou a Milão a convite da Euronext