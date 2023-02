Euronext propõe comprar a Allfunds por 5,5 mil milhões de euros

de 5,5 mil milhões de euros em dinheiro e ações para comprar a plataforma de distribuição de fundos, Allfunds. Não obstante, esta está sujeita ao resultado das negociações com os acionistas mais influentes da empresa."A Euronext observa as recentes especulações da imprensa sobre uma potencial oferta da Euronext para o Allfunds e confirma que apresentou uma oferta indicativa ao conselho do Allfunds e está em discussões ativas com os maiores acionistas da Allfunds", avançou a Euronext.

Esta informação foi mais tarde atualizada pela Allfunds que revelou mais detalhes sobre a proposta de aquisição, ao dizer que a empresa holandesa avalia a plataforma em 8,75 euros por ação - 5,69 euros em dinheiro e 0,04059 em ações novas da Euronext -, o que representa um prémio de 19% em relação ao fecho da terça-feira.O sucesso da oferta estará dependente, no entanto, da negociação das condições com os acionistas mais influentes na empresa: a empresa de "private equity" Hellman & Friedman e o banco francês BNP Paribas. Juntos detêm uma participação de 46,4% na Allfunds.Depois de chegarem a um consenso poderá ser apresentada uma nova proposta, embora "não haja a certeza de que isso levará a uma oferta", indica a Euronext.As ações da Allfunds dispararam hoje e chegaram a escalar 29%, a maior subida de sempre, acabando por fechar com um ganho de 17,25%, a cotar nos 8,60 euros, máximo de cinco meses.