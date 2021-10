Ouro em queda. Euro tropeça face ao dólar

08h00

Futuros estáveis, depois de semana em alta na Europa

Depois de na sexta-feira, a Europa ter atingido a melhor performance desde março, esta segunda-feira os futuros europeus apontam para um arranque de semana estável.



Os investidores mantêm-se atentos à apresentação de resultados do terceiro trimestre do ano, com os números até agora divulgados a mostrarem que a crise energética e a escassez de matérias-primas pesou muito nos números. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou que a natureza globalizada da economia da zona euro a torna altamente vulnerável a crises nas cadeias de abastecimento. Por outro lado, a responsável indicou que a atual alta da inflação não está para durar.



Na Ásia, as bolsas estiveram hoje a registar leves quedas, depois dos resultados do trimestre da China terem ficado aquém do esperado, muito por causa da crise do gigante imobiliário Evergrande.