Expectativa de acordo EUA-China volta a animar Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com a expectativa de um acordo comercial entre Washington e Pequim a ter mais peso do que a decepção com os resultados do Morgan Stanley.

O Dow Jones fechou a somar 0,67% para 24.370,10 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,76% para 2.635,96 pontos.

Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,71% para 7.084,46 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico, que ontem já tinham subido para máximos de um mês, estiveram hoje a ser impulsionadas por uma notícia do The Wall Street Journal, citando fontes próximas do tema, que diz que alguns membros da Administração Trump estão a fazer pressão no sentido de se diminuírem as tensões comerciais com a China.

Segundo aquele jornal, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, é um dos signatários da proposta de redução das tarifas aduaneiras impostas à China, um caminho que pode viabilizar um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A contribuir para o optimismo dos investidores estiveram também novos dados económicos, que acalmaram os receios de que a economia dos EUA esteja em perigo de contração.

O mau desempenho do Morgan Stanley, que perdeu mais de 4% depois de os resultados do quarto trimestre ficarem aquém do esperado, acabou por penalizar a generalidade do setor financeiro. No entanto, não foi o suficiente para mudar a tendência positiva em Wall Street.



Entre as melhores performances estiveram as cotadas do setor das "utilities" (água, luz, gás) e ligadas aos serviços de saúde.