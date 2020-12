Expectativa de novos estímulos e Apple alimentam subida de mais de 1% em Wall Street

O Dow Jones encerrou a somar 1,13%, para os 30.199,31 pontos. Na quarta-feira passada o índice marcou um máximo de sempre nos 30.319,70 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 1,29% para 3.694,62 pontos, depois de quatro sessões consecutivas em baixa, a mais longa série de quedas desde setembro. Na passada quarta-feira fixou o valor mais alto da sua história, nos 3.712,39 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,25% para 12.595,06 pontos, o que constituiu simultaneamente um novo recorde de fecho e um máximo histórico.

A impulsionar os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico esteve a expectativa da potencial aprovação de um novo pacote de estímulos governamentais, ao mesmo tempo que os investidores apostam em mais sinais de uma flexibilização da política monetária por parte da Fed na última reunião do ano – que começou hoje e termina amanhã.

A líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, convidou os principais líderes do Congresso para se reunirem e fazerem um esforço no sentido de finalizar um acordo para o financiamento federal e também um novo pacote alargado de estímulos à economia no âmbito da pandemia – no valor de 908 mil milhões de dólares.

Já da Reserva Federal espera-se que sinalize a manutenção das baixas taxas de juro para o futuro próximo. É também esperado que o início do plano de vacinação contra a covid-19 no país melhore as perspetivas do banco central para 2021.

A Apple foi uma das cotadas que mais sobressaiu pela positiva, tendo contagiado todo o setor e restante negociação em Wall Street.

A tecnológica liderada por Tim Cook fechou a ganhar 5,01% para 127,88 dólares, máximos desde setembro, depois da divulgação de um relatório em que diz que planeia aumentar em 30% a sua produção de iPhones no primeiro semestre do próximo ano.