Expetativa de "tapering" a começar já este ano castiga Wall Street

O Dow Jones perdeu 1,08%, para os 34.960,69 pontos, sofrendo o maior tombo do último mês. Também o S&P 500 caiu 1,07%, até aos 4.400,27 pontos, igualmente o pior desempenho desde 19 de julho. O Nasdaq Composite foi, desta feita, o índice menos penalizado, mas voltou a fechar no vermelho com uma queda de 0,89%, para 14.525,91 pontos.A pressionar os índices estiveram as atas da reunião da Fed de 27 e 28 de julho, divulgadas ao final da tarde. Os documentos dão conta que a maioria dos membros do FOMC apontam para o início do "tapering" ainda este ano, embora outros responsáveis apostem que uma redução 'a sério' nos estímulos só deverá arrancar nos primeiros meses de 2022, dando tempo a uma melhoria sustentada no mercado laboral."As atas refletem uma Fed que está preparada para antecipar o calendário do 'tapering', talvez para os próximos meses", disse à Bloomberg Sean Bandazian, analista da Cornerstone Wealth."Ainda existem razões para acreditarmos que iremos ver volatilidade nas áreas do mercado mais sensíveis às taxas de juro", acrescentou.Isto apesar de esta manhã o presidente da Fed de Saint Louis, James Bullard, ter indicado que prefere que o "tapering" apenas comece no primeiro trimestre do próximo ano e indicando que vê como "lógico" que o último trimestre de 2022 seja adequado para uma primeira subida nas taxas de juro.Já outros elementos do FOMC, como Robert Kaplan, da Fed de Dallas, e Esther George, da Fed de Kansas City, defendam que o início da retirada dos estímulos deverá começar já na reunião de setembro.Para a semana a Fed reune no seu simpósio anual em Jackson Hole, esperando os analistas que possa haver sinais mais claros de qual o calendário que deverá ser escolhido pela Reserva Federal para começar a diminuir os apoios à economia.