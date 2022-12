ExxonMobil volta a valer mais do que a Tesla em bolsa

Pela primeira vez desde 2020, a Tesla vale menos em bolsa do que a ExxonMobil. Esta terça-feira, a negociação fechou com a fabricante de automóveis a valer 435.138,3 milhões de dólares e a gigante petrolífera 439.380,7 milhões.A última vez que a capitalização bolsista da ExxonMobil superou a da Tesla foi a 29 de junho de 2020, quando valia 187.394,3 milhões de dólares. Nessa altura, a avaliação da empresa liderada por Elon Musk em bolsa situava-se nos 187.245,47 milhões.A Exxon, que outrora ocupou a posição de empresa com maior capitalização bolsista, sofreu um duro golpe com o aparecimento da pandemia, quando os preços e a procura pela matéria-prima caíram abrutamente.Mas o ano tem sido de queda para a Tesla, que só no dia de ontem registou um tombo de 8,05% para os 137,80 dólares por ação. Isto um dia após Musk ter recorrido ao Twitter para lançar uma questão aos internautas : "Devo deixar o cargo de CEO do Twitter?". Apesar de após a questão ser lançada, as ações terem valorizado, o dia acabou por ficar marcado como a pior queda desde 3 de junho, quando os títulos da empresa recuaram 9,22% para os 237,517 dólares.Desde o início do ano, a queda da empresa em bolsa superou os 60%.A contribuir para a desvalorização da cotada está, em parte, a polémica em torno da rede social Twitter, que em outubro, após um longo processo, foi comprada por Elon Musk pelo valor de 44 mil milhões de dólares. O facto do CEO da fabricante de automóveis se ter desfeito de ações da Tesla para ajudar a suportar este custo - mesmo depois de garantir que não o voltaria a fazer - também não foi visto com bons olhos pelos investidores.