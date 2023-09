Família EDP empurra PSI para o vermelho

vendeu uma central a carvão no Brasil.

A bolsa de Lisboa abriu a negociar de vermelho, à semelhança dos restantes índices europeus, numa altura em que os mercados ainda vão reagindo à possibilidade de uma política monetária restritiva durante mais tempo do que o esperado.O PSI recua 0,12% para 6.155,77 pontos, com 11 cotadas no vermelho, duas no verde e três inalteradas, a Altri, os CTT e a Semapa.A registar as maiores perdas está a Navigator que cai 0,83% para 3,352 euros, seguida pela EDP que recua 0,72% para 4,134 euros e a EDP Renováveis que perde 0,68% para 16,055 euros. Esta quinta-feira a elétrica anunciou queEntre os pesos pesados, a Galp desliza 0,11% para 14,005 euros, depois de o Mediobanca ter revisto em baixa a recomendação do desempenho dos títulos da petrolífera. Numa nota assinada pelo analista Alessandro Pozzi a recomendação passa de "neutral" para "underperform". Ainda assim, o preço-alvo subiu um euro para os 13,5 euros, implicando um potencial de desvalorização de 3,71% face à cotação de fecho desta quinta-feira.Do lado dos ganhos está o BCP a valorizar 0,77% para 0,2604 euros, ainda a beneficiar de uma revisão em alta pela Fitch do rating da dívida a longo prazo.Já a Jerónimo Martins avança 0,28% para 21,34 euros.