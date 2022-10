Família EDP leva Lisboa a fecho no vermelho

O PSI cedeu 0,32%, para os 5.657,59 pontos, num dia em que as praças europeias seguem tendências mistas.Das 15 cotadas do índice nacional, 10 fecharam com ganhos e cinco no vermelho.A pressionar o PSI esteve, principalmente, o grupo EDP, com a casa-mãe a cair 3,39%, para 4,36 euros, após ter reportado as contas trimestrais ontem depois do fecho da bolsa, e a EDP Renováveis a perder 2,31%, para 21,19 euros.Ainda no setor energético, a Galp recuou 0,49%, para os 10,2 euros, enquanto a Greenvolt valorizou 0,51%, para 7,83 euros, e a REN avançou 0,77%, até aos 2,615 euros.No retalho, a Jerónimo Martins recuperou parcialmente depois da queda da véspera e ganhou 1,08%, fechando nos 20,60 euros, enquanto a Sonae deslizou 0,05%, para os 0,96 euros.Os maiores ganhos pertenceram aos CTT, que subiram 1,66%, até aos 3,06 euros, seguidos da Nos, que ganhou 1,36%, para 3,888 euros, e Semapa, com uma valorização de 1,26%, para 12,88 euros.O BCP ganhou 0,64%, fechando nos 0,1421 euros.