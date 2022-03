BCP afunda mais de 4% e dita inversão do PSI-20 para terreno negativo

A bolsa de Lisboa arrancou esta sexta-feira no verde, puxada sobretudo pela família EDP. No entanto, o índice de referência nacional, o PSI-20, acabou por ser penalizado pelo tombo do BCP e segue, uma hora após a abertura, a cair 0,2% para 5.457,81 pontos. Das 19 cotadas, 12 negoceiam no vermelho, quatro no verde e três permanecem inalteradas.





A família EDP lidera os ganhos, com a empresa-mãe a valorizar 2,44% para 4,12 euros e o braço das renováveis a registar a subida mais expressiva do PSI-20, estando a crescer 4,1% para 21,32 euros naquele que sugere ser um movimento de correção, depois de ambas as cotadas terem terminado o dia de ontem a perder 2% e 4% respetivamente.





Ainda no setor energético, a REN segue na linha de água, nos 2,59 euros, enquanto a Greenvolt perde 1% para 5,65 euros. Já a Galp desliza 0,26% para 11,32 euros, aliviando dos fortes ganhos impulsionados pelo desempenho do petróleo nos mercados internacionais.





Entre as papeleiras, a Semapa recua 0,17% para 11,50 euros, a Altri desvaloriza 2,24% para 5,23 euros e a Navigator perde 2,2% para 3,02 euros. No retalho, o dia começou no vermelho, com a Jerónimo Martins cai 0,26% para 19,28 euros e a Sonae perde 2,12% para 0,92 euros.





Durante a sessão de esta sexta-feira o destaque vai ainda para a Nos, depois de a operadora ter apresentado ontem lucros anuais de 144,2 milhões de euros, superando as estimativas dos analistas. As ações da empresa liderada por Miguel Almeida estão a reagir em alta a estes números, estando a subir 0,64% para 3,45 euros por título.



(Notícia atualizada às 9:10 com novas cotações)