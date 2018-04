Os mercados em números

PSI-20 avançou 0,59% para 5.448,99 pontos

Stoxx 600 somou 0,03% para 374,92 pontos

S&P 500 avança 1,32% para 2.638,91 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal subiu 0,2 pontos base para 1,694%

Euro sobe 0,26% para 1,2313 dólares

Petróleo escala 2,21% para 68,59 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias sobem com alívio de tensões comerciais

As bolsas do Velho Continente encerraram em alta, a beneficiar do alívio dos receios em torno da guerra comercial. Isto depois de a Administração Trump ter dado sinais de que a disputa comercial com a China poderá ser resolvida por via das negociações. O Stoxx 600 somou 0,03% para 374,92 pontos.



Por cá, o PSI-20 acompanhou a tendência dos principais congéneres europeus e fechou a ganhar 0,59% para 5.448,99 pontos. Durante a sessão, o principal índice nacional chegou a somar um máximo de 1,67% para 5.507,77 pontos, o valor mais alto desde 26 de Fevereiro.



Esta subida expressiva – registada nos primeiros minutos de negociação – foi impulsionada pelo desempenho da EDP, que chegou a disparar 8,49% para 3,349 euros, com as acções a reagirem à notícia de que a francesa Engie está interessada na compra da eléctrica. A notícia foi avançada pelo canal francês BFM, mas rapidamente desmentida pela eléctrica nacional, em comunicado. O desmentido levou os títulos a atenuarem as subidas, tendo a EDP encerrado o dia a valorizar 3,82% para 3,205 euros.

Juros sobem na Europa

As taxas de juro subiram ligeiramente, na generalidade dos países europeus, numa altura em que as atenções continuam centradas na situação política em Itália e em Espanha e nas relações comerciais entre os EUA e a China. Por cá, as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] somaram 0,2 pontos base para 1,694%.



Já a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Espanha avançou 0,5 pontos base para 1,237%, ao passo que a taxa das bunds alemãs a 10 anos subiu 0,8 pontos base para 0,506%. Em Itália, os juros de referência somaram 1,4 pontos base para 1,771%.

Euribor mantêm-se a 3, 6, 9 e 12 meses

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, voltou a fixar-se em -0,329%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,332%. Também a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, ficou nos mesmos níveis que sexta-feira, em -0,270%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez a 31 de Janeiro.



A nove meses, a Euribor permaneceu em -0,221%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,224%, registado pela primeira vez a 27 de Outubro do ano passado. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez a 5 de Fevereiro de 2015, manteve-se em -0,191%, menos 0,001 pontos e contra o actual mínimo de sempre, de -0,194%, verificado pela primeira vez a 18 de Dezembro passado.

Dólar mais fraco com China e Draghi

A nota verde está a ceder terreno face a um cabaz de moedas de referência, onde se inclui o euro – que avança 0,26% para 1,2313 dólares.



A contribuir para a desvalorização da moeda norte-americana está o alívio das fricções comerciais entre os EUA e a China e também o optimismo do presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, que disse que os responsáveis pela política monetária da Zona Euro estimam um crescimento robusto naquele bloco.

Petróleo retoma com depreciação da nota verde

As cotações do petróleo seguem a negociar no verde, a registarem a maior subida das últimas duas semanas, a beneficiarem da depreciação do dólar – que torna mais atractivos os investimentos em activos denominados na nota verde, como é o caso desta matéria-prima – e da diminuição dos receios em torno de uma eventual guerra comercial entre Washington e Pequim.



No mercado nova-iorquino, o crude de referência West Texas Intermediate segue a ganhar 2,29% para 63,48 dólares por barril, e em Londres o Brent do Mar do Norte – que serve de referência às importações portuguesas – está a negociar nos 68,59 dólares com uma subida de 2,21%.

Tempo seco nos EUA sustenta cotações do trigo

O preço do trigo segue a negociar em alta no mercado de Chicago, com o cereal a ser impulsionado pelo tempo seco nalgumas regiões de cultivo nos Estados Unidos, nomeadamente no Texas, Oklahoma e Kansas.



"As condições atmosféricas voltaram a ser um assunto dominante no mercado", comentou à Bloomberg o vice-presidente do Price Futures Group em Chicago, Jack Scoville.