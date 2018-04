Fecho dos mercados: Depois da tempestade... vem a bonança

As bolsas do Velho Continente encerraram a fechar, generalizadamente, com subidas superiores a 2%, animadas pela perspectiva de uma resolução das fricções comerciais entre Washington e Pequim. O índice europeu de referência Stoxx 600 registou a maior subida desde o Brexit.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 somou 2,09% para 5.485,45 pontos

Stoxx 600 ganhou 2,34% para 375,94 pontos

S&P 500 avança 0,94% para 2.669,61 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal subiu 4,5 pontos base para 1,668%

Euro desce 0,25% para 1,2272 dólares

Petróleo soma 0,56% para 68,40 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias com a maior subida em quase dois anos

As bolsas europeias encerraram a subida mais de 2%, na generalidade dos casos. O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, registou a subida mais pronunciada desde Junho de 2016, altura em que as bolsas recuperaram das quedas pronunciadas provocadas pelo Brexit.

Os investidores recuperaram assim das quedas na última sessão, provocadas pelos receios em torno da guerra comercial.

Lisboa também registou ganhos acentuados, com o PSI-20 a subir mais de 2%, com o BCP a apreciar mais de 5%, a Mota-Engil a avançar mais de 4% e a Galp mais de 3%.

Juros mantêm subida na Europa

As taxas de juro subiram na generalidade dos países europeus, numa altura em que as atenções continuam centradas na situação política em Itália e em Espanha. Por cá, as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] somaram 4,5 pontos base para 1,668%.



Já a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Espanha avançou 6,1 pontos base para 1,227%, ao passo que a taxa das bunds alemãs a 10 anos subiu 2,4 pontos base para 0,524%. Em Itália, os juros de referência pularam 4,4 pontos base para 1,787%.

Euribor mantêm-se a 3, 6 e 9 meses e caem a 12 meses

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, voltou a fixar-se em -0,328%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,332%. Por seu lado, a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, manteve-se em -0,271%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez a 31 de Janeiro.



A nove meses, permaneceu em -0,221%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,224%, registado pela primeira vez a 27 de Outubro do ano passado. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez a 5 de Fevereiro de 2015, desceu 0,001 pontos para -0,191%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,194%, verificado pela primeira vez a 18 de Dezembro passado.

Dólar fortalece-se com alívio dos receios com a guerra comercial

A moeda americana está a subir contra a generalidade dos congéneres mundiais, a beneficiar do alívio dos receios dos investidores em torno da guerra comercial entre os EUA e a China. Por consequência, o euro está a descer 0,25% para 1,2272 dólares.

Petróleo recupera com queda dos inventários nos EUA

Nas matérias-primas, destaque para o petróleo, que segue a subir nos principais mercados internacionais, sustentado pela queda das reservas de crude nos Estados Unidos, que registaram o maior recuo desde Janeiro.



No mercado nova-iorquino, o crude de referência West Texas Intermediate segue a ganhar 0,30% para 63,56 dólares por barril, e em Londres o Brent do Mar do Norte – que serve de referência às importações portuguesas – está a negociar nos 68,40 dólares com uma subida de 0,56%.

Ouro ganha mais fôlego com falta de exploração

O ouro continua a ganhar terreno, muito à conta das preocupações em torno do nível de exploração do metal precioso, que se considera que está a diminuir – pelo que a indústria aurífera, a nível global, não está a substituir as reservas que tem estado a prospeccionar, refere a Bloomberg citando analistas canadianos.



O Conselho Mundial do Ouro estimou que a oferta mundial já terá atingido um pico. Conjugando com a inflação e a forte procura por parte da China e da Índia, isto poderá ajudar os preços a escalarem até aos 1.500 dólares por onça no final do ano, contra 1.327 dólares actualmente, salientou à Bloomberg o CEO da U.S. Global Investors, Frank Holmes.