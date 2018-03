As bolsas europeias oscilaram entre subidas e descidas esta quarta-feira, com o sector tecnológico a ser o que mais pressionou. Nas matérias-primas, o petróleo e a soja estão entre os destaques pela negativa, muito à conta de elevados stocks e também da subida do dólar.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,33% para 5.357,78 pontos

Stoxx 600 avançou 0,27% para 368,55 pontos

S&P 500 recua 0,29% para 2.604,93 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desceu 2,5 pontos base para 1,643%

Euro desce 0,40% para 1,2353 dólares

Petróleo cai 1,03% para 69,39 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias oscilam entre ganhos e perdas

As bolsas do Velho Continente encerraram com uma tendência mista, com os sectores das "utilities" (água, luz e gás), alimentação e saúde a contribuírem para as subidas e os do petróleo, automóvel e tecnológico a pesarem no movimento negativo. As tecnologias, à semelhança do que sucedeu ontem nos EUA, são o sector que mais terreno perde, numa sessão em que se regista um vasto movimento de vendas a nível mundial. Isto devido aos receios de um escalar de tensões entre Washington e Pequim no que diz respeito às tarifas aduaneiras e ainda à boleia dos dissabores da rede social liderada por Mark Zuckerberg depois de se saber da utilização indevida dos dados de 50 milhões de utilizadores por uma empresa de consultoria política.





O Stoxx 600 conseguiu fechar em alta, mas com um ganho marginal de 0,27% para 368,55 pontos [e a caminho do pior trimestre desde Junho de 2016. Durante grande parte da sessão, o índice europeu acompanhou a tendência negativa da Ásia e de Wall Street, depois de grandes gigantes tecnológicas, como o Facebook e a Apple, terem recuado devido a informações de que os Estados Unidos continuam a ponderar impor medidas repressivas aos investimentos chineses neste sector.



Os receios de um renovar das tensões comerciais entre as duas maiores potências mundiais levou então o sector tecnológico a liderar as perdas na Europa esta quarta-feira, com a fabricante de microchips ASML a cair para mínimos de três semanas.



Por cá, o PSI-20 encerrou também em baixa, a ceder 0,33% para 5.357,78 pontos, mas os máximos de 10 anos atingidos pela EDP Renováveis ajudaram a travar as perdas. A cotada liderada por Manso Neto chegou a tocar nos 7,99 euros – o valor mais elevado desde Junho de 2008, no mesmo dia em que se soube que três fundos que estiveram contra a OPA da EDP se juntaram numa parceria que tem, em conjunto, mais de 6% da EDP Renováveis e exige representação no conselho de administração.

Juros caem na Europa

As taxas de juro caíram na generalidade dos países europeus, numa altura em que as atenções continuam centradas nas relações comerciais entre os EUA e a China. Por cá, as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] caíram 2,5 pontos base para 1,643%.