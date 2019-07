Fecho dos mercados: Tensões com Irão baralham bolsas e impulsionam petróleo acima de 1%

A Europa fecha com ganhos ligeiros perante a indefinição das bolsas. O petróleo destaca-se enquanto as tensões das potências ocidentais com o Irão se avolumam.

Os mercados em números

PSI-20 cedeu 0,40% para os 5.181,38 pontos

Stoxx 600 somou 0,06% para os 387,47 pontos

S&P500 avança 0,12% para os 2.980,50 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 0,5 pontos base para os 0,457%

Euro cai 0,04% para os 1,1216 dólares

Petróleo em Londres aprecia 1,12% para os 63,17 dólares por barril

Bolsas europeias dividem-se

As bolsas europeias fecharam divididas entre o verde e o vermelho. O índice que agrega as maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx600, soma uns ligeiros 0,06% para os 387,47 pontos. A impulsionar esteve sobretudo o setor automóvel. A contrariar as subidas estiveram as cotadas do setor imobiliário.

Na Europa os investidores estão a direcionar as atenções na reunião do Banco Central Europeu, a ocorrer já esta quinta-feira, tal como a "chuva de resultados" que se avizinha. A influir positivamente estão as notícias por parte da agência noticiosa chinesa Xinhua – controlada pelo Estado – de que Pequim se prepara para aumentar as compras de soja a Washington, num ato de alegada boa-fé que poderá facilitar um acordo comercial com os Estados Unidos.

A travar o otimismo está a crescente tensão entre Estados Unidos e Irão, no dia em que foi noticiada a condenação à morte de cidadãos por suspeitas de espionagem a favor dos Estados Unidos – algo que Trump, contudo, já veio desmentir.

Por cá, o principal índice da bolsa portuguesa terminou o dia nos 5.181,38 pontos, uma quebra de 0,40%. A Jerónimo Martins destacou-se com uma quebra de mais de 2%, depois de ver as estimativas para o EBITDA serem cortadas pelo Berenberg, na sequência da implementação de um novo imposto na Polónia, que parece cada vez mais provável.

Juros portugueses quebram ciclo de perdas

Os juros da dívida portuguesa a dez anos fechou com uma subida de 0,5 pontos base para os 0,457%. Esta é a primeira vez em seis sessões que as obrigações portuguesas agravam os juros.





Euro perde para o dólar com cortes da Fed incertos

A moeda única europeia desvaloriza 0,04% para os 1,1216 dólares numa altura em que os investidores questionam a possibilidade de a Fed vir a executar um corte agressivo nos juros, o que levaria à perda de valor da divisa norte-americana.