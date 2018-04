As bolsas europeias não descansaram durante muito tempo. O presidente norte-americano, Donald Trump, intensificou as fricções com Pequim, ao ameaçar agravar ainda mais as taxas aduaneiras à importação de produtos chineses.

Os mercados em números

PSI-20 resvalou 1,25% para 5.417,06 pontos

Stoxx 600 recuou 0,50% para 374,25 pontos

S&P 500 cai 1,23% para 2.630,18 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal subiu 1,9 pontos base para 1,691%

Euro sobe 0,26% para 1,2272 dólares

Petróleo cede 1,42% para 67,36 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias generalizadamente em queda

As bolsas do Velho Continente encerraram a ceder terreno, devido a um renovar das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China depois de Donald Trump ter ameaçado impor mais tarifas aduaneiras a produtos chineses. O Stoxx 600 recuou 0,50% para 374,25 pontos.





Por cá, o PSI-20 acompanhou a tendência dos principais congéneres europeus, tendo sido mesmo a praça da Europa Ocidental que mais caiu, ao fechar a perder 1,25% para 5.417,06 pontos, penalizada sobretudo pelo BCP e Jerónimo Martins, que corrigiram dos fortes ganhos de ontem. Destaque ainda para a Mota-Engil, que perdeu perto de 8% depois de reportar uma queda de 97% dos lucros de 2017.





No PSI geral sobressaíram as acções do Sporting, que fecharam a subir 5% depois de a negociação ter estado congelada por ter sido accionado o travão automático após a queda de mais de 30% na quarta-feira. As ordens de compra e venda são dadas duas vezes por dia, às 10 e meia da manhã e às 3 e meia da tarde, e a subida do fecho desta sexta-feira reflectiu as ordens dadas antes de se saber da recusa dos jogadores do plantel leonino em treinarem hoje devido à revolta sentida com as críticas à equipa por parte do presidente do clube, Bruno de Carvalho.

Juros mantêm subida na Europa mas descem por cá

As taxas de juro subiram na generalidade dos países europeus, com excepção de Portugal, numa altura em que as atenções continuam centradas na situação política em Itália e em Espanha. Por cá, as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] somaram 1,9 pontos base para 1,691%.