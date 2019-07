Fed dá fôlego de última hora a Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno positivo, animadas pela nova nova sinalização de um potencial corte de juros pela Fed.

O Dow Jones encerrou a somar 0,01% para 27.222,97 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,36% para 2.995,11 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,27%, para 8.207,24 pontos.

As bolsas norte-americanas negociaram no vermelho durante grande parte da sessão, tendo pesado o mau desempenho da Netflix – que ontem reportou os resultados do seu segundo trimestre fiscal, anunciando que perdeu clientes nos EUA pela primeira vez desde 2011, o que a levou a afundar, tendo hoje cedido 10,27% para 325,21 dólares.



Dentro das tecnologias, as fabricantes de chips conseguiram ter uma boa performance, depois de a Taiwan Semiconductor Manufacturing (fornecedora da Apple) ter projectado um 'outlook' positivo para este subsetor.

Já na reta final da negociação em Wall Street, os principais índices conseguiram recuperar terreno e acabaram por fechar com ligeiros ganhos, devido sobretudo ao intensificar da expectativa de um corte de juros pela Reserva Federal norte-americana.

O presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, sublinhou hoje a necessidade de uma mudança de ação se os responsáveis pela política monetária dos EUA concluírem que a economia está em apuros.

Foi o suficiente para os investidores reforçarem a perspetiva de uma descida da taxa diretora da Fed na próxima reunião, que decorre nos dias 30 e 31 de julho.





A sustentar a tendência estiveram sobretudo as cotadas do setor financeiro e ligadas ao consumo.



A Philip Morris e a IBM estiveram a ser sustentadas pelos seus resultados trimestrais, uma vez que os lucros superaram as estimativas dos analistas.