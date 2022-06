Fed diz que subidas fortes dos juros não serão a norma e Wall Street aplaude

As bolsas do outro lado do Atlântico viveram uma sessão de sobe-e-desce, ao sabor da expectativa da decisão de política monetária do banco central.



Carlo Allegri/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:16







Os principais índices bolsistas dos EUA viveram mais uma sessão volátil, enquanto aguardavam pela decisão de política monetária da Reserva Federal. Quanto foi anunciada a subida de 75 pontos base dos juros diretores, perderam algum gás e o Dow e S&P 500 chegaram mesmo a negociar no vermelho – mas foi queda de pouca dura, já que as declarações do presidente da Fed acalmaram os investidores. Jerome Powell disse que subidas de 75 pontos base não deverão passar a ser a norma, embora não tenha descartado essa possibilidade para a reunião de julho (apontando para um aumento, nesse encontro, de 50 ou 75 pontos). O presidente do banco central afirmou ainda que depois da provável subida dos juros diretores também na próxima reunião, a taxa dos fundos federais deverá entrar numa base mais normal, o que permitirá aos banqueiros centrais ponderarem sobre as medidas necessárias a partir daí. A sinalização de que a Fed não prosseguirá com subidas fortes dos juros de referência – se bem que se antevejam aumentos nas cinco reuniões que o banco central ainda vai ter este ano – animou o sentimento do mercado, permitindo que os principais índices de Wall Street fechassem em terreno positivo. O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1% nesta sessão de quarta-feira, para 30.668,53 pontos, e o Standard & Poor's 500 avançou 1,46% para 3.789,99 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite terminou a ganhar 2,5%, fixando-se nos 11.099,16 pontos. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

