Fed pressiona Wall Street e tecnológicas "ajudam" nas perdas

A mensagem da Reserva Federal (Fed) norte-americana de que as taxas diretoras deverão permanecer elevadas "durante algum tempo" pressionaram as bolsas de Nova Iorque. As advertências que constam das atas da última reunião, realizada em dezembro, pressionaram os principais índices, tendo as tecnológicas, tal como na véspera, liderado as perdas.O Dow Jones caiu 0,76%, para os 37.430,19 pontos, não conseguindo repetir a façanha de ontem, quando escapou por margem mínima a uma estreia negativa em 2024. O S&P 500 perdeu 0,8%, terminando o dia nos 4,704,81 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,18%, até aos 14.592,21 pontos.Depois de ontem terem caído mais de 1% - e nalguns casos mais de 3% - as "big tech" voltaram a fechar maioritariamente no vermelho. A Apple deslizou 0,75%, a Amazon cedeu 0,97%, a Mete desvalorizou 0,53% e a Microsoft caiu 0,07%, enquanto a Alphabet subiu 0,54%.A falta de indicações nas atas da Fed sobre quando poderá ter início o ciclo de alívio nas taxas diretoras desiludiu os investidores, que tiveram ainda pressões acrescidas com a escalada de tensões no Médio Oriente.