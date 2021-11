Fed pressiona Wall Street mas queda dos pedidos de subsídio de desemprego compensa

Os principais índices do outro lado do Atlântico inverteram para a baixa depois da divulgação das atas da última reunião da Fed, mas os bons dados económicos ajudaram a que regressassem aos ganhos, com exceção do Dow.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:27







O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,03%, para 35.804,38 pontos. No passado dia 8, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história. Já o Standard & Poor's 500 subiu 0,23% para 4.701,46 pontos. Durante a sessão de segunda-feira estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,44% para se fixar nos 15.845,23 pontos. Isto depois de, na negociação intradiária de segunda-feira, ter atingido um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos. Depois da divulgação das atas da última reunião da Fed, onde se sublinha o carácter flexível do ritmo da retirada de estímulos à economia, os índices inverteram para o vermelho, mas os bons dados económicos acabaram por ter mais peso e Wall Street regressou ao verde – se bem que o Dow tenha perdido de novo fôlego nos minutos finais da sessão. Os pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, nos EUA, atingiram o nível mais baixo desde 15 de novembro de 1969, o que animou a negociação – num dia já de si com menos transações devido ao facto de amanhã as bolsas estarem encerradas para celebração do Thanksgiving e de na sexta-feira fecharem três horas mais cedo (às 18h de Lisboa). Além disso, o sentimento dos consumidores norte-americanos, medido pela Universidade do Michigan, melhorou em novembro, o que foi mais uma boa notícia para os mercados. "Os investidores aguardam agora por indicações do duo Black Friday e Cyber Monday, para conseguirem ter alguma perceção da disponibilidade dos consumidores em continuar a suportar a atividade económica, mesmo com a confiança em baixa", sublinhou Marco Silva, analista da ActivTrades, na sua análise diária.

